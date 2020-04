Coronavírus: floricultores mineiros vivem crise sem precedentes

Muitos floristas estão falindo em razão das baixas vendas e da perda da produção (foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com mais produtores de flores. Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), no total são mais de 500 pessoas cultivando cerca de 2,5 mil hectares com 160 variedade de flores de corte e de vaso. O trabalho, entretanto, perdeu o mercado consumidor ativo com a pandemia do coronavírus.



Apesar de a paralisação do comércio e o isolamento social serem importantes para evitar a propagação da COVID-19, essas medidas trouxeram estagnação para os produtores e distribuidores de flores. "Houve cancelamento em massa de eventos, como aniversários, casamentos e festas empresariais, e os pedidos foram cancelados. Além do mais, não tem como abrir as feiras", conta o presidente da Associação de Distribuidores e Produtores de Flores de Minas, Flávio Vieira.



Além da falta de atividade comercial, o prejuízo consegue ser ainda maior, já que as flores são perecíveis, ou seja, sofrem degradação rápida. Segundo Viera, um produtor sem uma câmara fria consegue manter uma flor viva por, no máximo, cinco dias. "Tem alguns produtores que já ‘passaram máquina’ na produção pois simplesmente quebraram e não têm a mínima condição de voltar ao mercado. Tudo isso por causa do alto prejuízo”, relata Flávio.





Flores em casa

Em uma tentativa de reduzir as perdas do setor, criou uma campanha para as pessoas consumirem mais. Apesar do sucesso inicial, a iniciativa perdeu força com o fechamento do comércio. "Com as fechadas, o consumidor não tem onde comprar", conta. que distribui em todo o estado, afirma que a solução para a crise passa pela reabertura das. "Acho que devia ter liberação, assim como dos supermercados, farmácias, postos de combustíveis etc. Mas sem aglomerações", explica. "Vamos precisar recorrer a financiamentos para cobrir pagamentos de funcionários, insumos e gastos diários da fazenda", completa Tsutsumi.