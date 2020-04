Fed lança programa para facilitar empréstimos a pequenas empresas

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) lançou na tarde desta segunda-feira, 6, uma nova proposta para facilitar empréstimos a pequenas empresas. Por meio do "Programa de proteção de pagamentos" (PPP), gerido pela entidade Administração de Pequenas Empresas (SBA, na sigla em inglês), a autoridade deve ampliar a liquidez do sistema financeiro em meio à crise do novo coronavírus. Detalhes não foram divulgados pelo Fed, mas devem ser anunciados ao longo da semana.