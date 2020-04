Plano contra coronavírus não inclui socorro a grandes empresas e bancos no México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta segunda-feira, 6, um plano de emergência para lidar com os impactos econômicos do coronavírus, calcado na ampliação de programas sociais e em investimento público para fomentar o emprego. Em discurso na Cidade do México, López Obrador afirmou que o projeto não incluirá socorro a grandes empresas ou bancos. "O resgate será do povo", disse.



Ele destacou que o objetivo é gerar dois milhões de postos de trabalho e permitir assistência financeira a 22 milhões de pessoas. "A recuperação econômica começará em breve, com a seguinte fórmula: aumentar do investimento público destinado à criação de empregos e outorgar concessão d crédito a pequenas empresas familiares", disse.



López Obrador também pediu ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a implementação de um novo Plano Marshall para economias emergentes, em referência ao projeto lançado pelos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial.



Criticado por ter minimizado a pandemia de covid-19, o líder mexicano moderou o tom nos últimos dias. "Estou seguro de que, em breve, vou convocar o povo do México a dar abraços em praças públicas, porque vamos sair de novo às ruas, sem medo", disse.