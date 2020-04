BC de Israel corta taxa básica de juros de 0,25% para 0,1%

O Banco Central de Israel cortou nesta segunda-feira, 6, a taxa básica de juros do país de 0,25% para 0,1%, citando seu comunicado de política monetária os impactos econômicos trazidos pela crise do novo coronavírus.



"Mais de um terço da economia está fechada. O consumo privado caiu em um quarto e aproximadamente 1 milhão de trabalhadores, o que corresponde a 24% da força de trabalho, reivindicaram benefícios de desemprego", diz a instituição. "O PIB contraiu 5% no primeiro trimestre em relação ao anterior. Espera-se que a relação dívida/PIB atinja 75% em 2020", segue o BC israelense.



A autoridade monetária do país ainda coloca que há uma excepcional volatilidade na taxa de câmbio, considerando as dificuldades da liquidez em dólar. "Observe que há uma incerteza considerável em relação a previsões sobre desta crise", completa o comunicado de política monetária.