Expectativa para a Selic no fim de 2020 cai de 3,50% para 3,25% ao ano no Focus

Estimativa de câmbio para fim de 2020 permanece em R$ 4,50 no Focus do BC

