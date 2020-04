Venda de veículos novos cai 21,8% em março ante março de 2019, diz Anfavea

A venda de veículos novos caiu 21,8% em março ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 163,6 mil unidades vendidas, em conta que considera os segmentos de automóveis, comerciais, caminhões e ônibus. Em relação a fevereiro, o volume apresenta queda de 18,6%. No primeiro trimestre, o mercado atingiu 558,1 mil unidades, recuo de 8% na comparação a igual intervalo de 2019.



Os números da Anfavea confirmam dados divulgados na quinta-feira passada pela Fenabrave, federação que reúne as concessionárias de todo o País.



Estoques



Ainda de acordo com a Anfavea, os estoques do setor, agora, somam 266,6 mil unidades, o suficiente para 48 dias de vendas, em conta que tem como base o ritmo do mercado em março.



Um mês antes, os estoques dariam para 46 dias.



O setor considera que o saudável é ter estoques para cerca de 30 dias. O dado reúne os veículos parados nos pátios das montadoras e das concessionárias.