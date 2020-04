"Barômetro" de consumo da Alemanha atinge mínima histórica com coronavírus

O "barômetro" de consumo da associação comercial alemã HDE caiu de 99,91 em março para 96,66 em abril, atingindo o menor nível desde que a pesquisa foi iniciada, em outubro de 2016, em meio à disseminação do coronavírus.



"Os consumidores estão em modo de crise, o humor do consumidor está no porão", comentou a HDE.



Publicado mensalmente, o levantamento da HDE se baseia em 2.000 questionários e avalia tendências de compra ou de poupança, situação financeira e outros fatores pertinentes ao consumo.



A pesquisa não reflete o comportamento atual do consumidor, mas seu humor em relação aos próximos três meses. Fonte: Dow Jones Newswires.