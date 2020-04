IBGE vai reforçar controle do vírus

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou parceria com o Ministério da Saúde para monitorar os casos de COVID-19 no Brasil do ponto de vista dos impactos da doença respiratória no mercado de trabalho e na infraestrutura de saúde do brasileiro. Para esse projeto, será criada uma versão inédita da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, a PNAD Covid.

Os resultados da análise vão auxiliar nas ações do poder público para controlar a propagação do novo coronavírus. O principal objetivo da pesquisa é avaliar as mudanças provocadas pela pandemia no Brasil no âmbito da saúde e da economia. “A pesquisa vai mostrar o percentual da população brasileira com sintomas de COVID-19, se buscou atendimento e, se foi internada, quais foram os procedimentos adotados”, afirma o diretor-adjunto de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

“Será uma pesquisa muito objetiva e rica, mostrando os reflexos do confinamento social no mercado de trabalho brasileiro”, reforça. Além de monitorar os casos de contaminação, a pesquisa levantará informações da população relacionadas a trabalho e emprego. “Vamos investigar se a pessoa está na força de trabalho, ou se a pandemia a jogou para fora da força de trabalho. E relacionar isso com as pessoas que estão com sintomas”, diz.

Segundo o diretor-adjunto de pesquisas do IBGE, a data do início da coleta de dados ainda não está definida. “A ideia é que os resultados sejam divulgados semanalmente. O IBGE tem clareza de que isso tem de ser feito para ontem. Estamos envidando esforços para colocar essa pesquisa na rua o mais rápido possível”, explica.

O questionário será feito por telefone, com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por entrevistadores do IBGE e do Ministério da Saúde. Para a coleta dos dados, uma mesma pessoa será entrevistada por, pelo menos, três meses.

Segundo Azeredo, será um questionário curto para investigar se a pessoa está tendo algum tipo de sintomas, entre aqueles preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como os mais característicos do coronavírus – febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar”.

Para o diretor do IBGE, o grande desafio do projeto será a etapa das entrevistas. “A população tem de ter ciência de que é importante atender os pesquisadores do IBGE para que o Brasil conheça qual a prevalência de pessoas com sintomas, pois estamos num período de avanço da doença. (...). Uma vez recebendo a ligação, a pessoa tem de saber que ao responder à pesquisa está exercendo um ato de cidadania”, explica Azeredo.





Ações governamentais Como o cenário de pandemia é muito novo, os dados coletados podem auxiliar nas decisões governamentais para combater a COVID-19. “O apoio do IBGE, neste momento de pandemia é estratégico para que o Ministério da Saúde identifique o tamanho real da epidemia e a tomada de decisão para orientar o Sistema Único da Saúde (SUS), bem como o papel das equipes de Saúde da Família, a fim de minimizar os efeitos da pandemia na vida das pessoas”, afirma o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Erno Harzheim.

“O Instituto é o único que conhece a fundo a população brasileira, o que o credencia a fazer rapidamente um questionário telefônico para levantar dados que vão mapear os principais sintomas na população brasileira e oferecer estatísticas confiáveis para subsidiar as decisões do governo”, completa o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Luiz Felipe Pinto.





crise Sem precedentes





A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (foto), afirmou,

ontem, que a recessão global decorrente do novo coronavírus já é uma realidade e que será

“bem pior” que a crise financeira de 2008/2009, mas que escala e duração vão depender das

ações tomadas pelos países. “Em toda minha vida, esse é o momento mais sombrio enfrentado

pela humanidade”, admitou, durante coletiva de imprensa conjunta com a Organização Mundial

da Saúde (OMS), em Genebra, na Suíça. Segundo Georgieva, o principal risco agora é de ondas de

falências de empresas e demissões em massa, que podem atrasar a recuperação da economia.

Nesse contexto, a diretora do FMI revela que mais de 90 países já entraram com pedidos de

ajuda financeira no Fundo, demanda nunca verificada antes. “Temos US$ 1 trilhão disponíveis e

estamos comprometidos a usar o que for necessário contra o vírus”, disse, reafirmando

que a instituição está pronta para proteger a economia global.