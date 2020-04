Preço da gasolina nos postos no Brasil cai 1,81% em março, diz ValeCard

O preço médio da gasolina comum nos postos no Brasil caiu em março 1,81%, para R$ 4,598, na comparação com fevereiro (R$ 4,683), sob o impacto da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus. A pesquisa foi feita pela ValeCard, empresa de pagamentos eletrônicos especializada em soluções de gestão de frotas.



Com a desvalorização do petróleo, a Petrobras anunciou em março quatro reduções de preços nas refinarias. Somadas, as diminuições chegaram a 35%.



Apesar disso, a demanda também despencou nas últimas semanas por conta das ações de isolamento social impostas por Estados e municípios.



De acordo com a plataforma online de monitoramento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o tráfego de veículos caiu 58% no Brasil em março.



Conforme o levantamento, Rio de Janeiro (R$ 5,035) e Acre (R$ 4,985) são os Estados com o combustível mais caro no País - o Rio é o único Estado com valor médio da gasolina acima de R$ 5. Já Amapá (R$ 3,986) - único valor abaixo dos R$ 4 no levantamento - e Santa Catarina (R$ 4,291) apresentaram os preços mais baratos do País.



Obtidos por meio do registro das transações realizadas em março com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio de Janeiro e Belém têm os preços mais altos entre as capitais - R$ 5,024 e R$ 4,99, respectivamente. As capitais com preços mais baixos são Curitiba (R$ 4,177) e João Pessoa (R$ 4,194).