Nordeste registra novo recorde de geração solar, dis ONS

A geração solar no Nordeste atingiu nova marca inédita no dia 28 de março, de 1.465 megawatts-pico (MWp). O recorde anterior era de 1.378 MWp, observado no dia 6 de março.



A geração média registrada foi de 496 MW médios, representando 5,4% da carga da região. O recorde anterior era de 471 MW médios, atingido no dia 11 de fevereiro deste ano.



Na geração instantânea, que marca o pico da geração (1.465 MWp), registrada às 9h58, representa energia suficiente para abastecer 17,4% da carga do Nordeste.



No Brasil, a energia solar contribui com 1% do total de carga de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN).