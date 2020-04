BC vai editar circular regulamentando empréstimos com Letras Financeiras

O Banco Central informou nesta quinta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, que editará nos próximos dias uma circular regulamentando os empréstimos a instituições financeiras com garantia de Letras Financeiras. A primeira etapa para o funcionamento da linha de crédito foi cumprida na quarta-feira, quando o Conselho Monetário Nacional (CMN), em reunião extraordinária, autorizou a operação.



Após a edição da circular pelo BC, ainda haverá um prazo para operacionalização do instrumento. O BC não divulgou uma estimativa de quando, de fato, os empréstimos começarão a ser feitos.



Na noite de ontem, o CMN autorizou o BC a realizar os empréstimos com a garantia das Letras Financeiras. Essas operações terão prazo mínimo de 30 dias e máximo de 359 dias corridos.



Esta Linha Temporária Especial de Liquidez (LTEL) busca garantir recursos para que bancos e demais instituições financeiras possam conseguir recursos com o BC para atravessar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.



O desenho geral da medida prevê que uma Letra Financeira Garantida será emitida pela instituição financeira em favor do BC, que liberará os recursos. A estimativa é de que a medida possa injetar até R$ 650 bilhões no sistema financeiro.