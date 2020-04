Decreto exclui Eletropar do Programa Nacional de Desestatização

O presidente Jair Bolsonaro excluiu a Eletrobras Participações (Eletropar) do Programa Nacional de Desestatização (PND). A decisão consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2). A retirada da estatal do plano de privatização do governo federal atende a uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), aprovada em fevereiro. A Eletropar concentra participações da Eletrobras em companhias do setor elétrico.