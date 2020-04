Senado rejeita emenda e mantém auxílio emergencial em R$ 600

O Senado rejeitou uma emenda do líder do PT na Casa, Rogério Carvalho (SE), que aumentaria para R$ 1.045 o auxílio emergencial pago durante a crise do novo coronavírus. O valor aprovado é de R$ 600 por três meses.



Com isso, o projeto ampliando o alcance do benefício seguirá para análise da Câmara dos Deputados. O texto aprovado garante o pagamento para homens chefes de família e mães adolescentes.