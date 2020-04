Governo acerta liberação de seguro-desemprego em caso de contratos suspensos

De acordo com a medida provisória, os empregadores poderão suspender o contrato de trabalho por até dois meses, ou mesmo reduzir jornada e salário em 25%, 50% e 70% por três meses. Caso ocorra a redução da jornada, o próprio governo compensará parcialmente o trabalhador com o pagamento de benefício que corresponderá a uma parcela do seguro-desemprego a que teria direito em caso de demissão, proporcional à redução salarial. Para quem recebe até três salários mínimos, esse pagamento quase compensa a redução de salário. O benefício, no entanto, não será descontado do seguro do trabalhador em caso de demissão no futuro.