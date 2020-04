Indicador de Atividade Econômica mostra expansão de 0,2% em fevereiro, diz FGV

A atividade econômica manteve em janeiro e fevereiro sua trajetória de baixo crescimento observada nos três últimos anos. O Indicador de Atividade Econômica (IAE) de fevereiro confirma esse comportamento, mostrando um ligeiro crescimento de 0,2% em relação a janeiro e uma expansão de 0,4% n trimestre móvel encerrado em fevereiro.



De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), ambas as taxas foram calculadas na série com ajuste sazonal e são comparadas com os períodos imediatamente anteriores.



Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia cresceu 1,2% em fevereiro e também 1,2% no trimestre móvel findo em fevereiro.



No acumulado em 12 meses até fevereiro, o crescimento registrado foi de 0,9%.