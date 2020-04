Índice ISM de atividade industrial dos EUA cai a 49,1 em março

O índice de atividade industrial dos Estados Unidos elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu de 50,1 em fevereiro para 49,1 em março, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira.



O resultado abaixo de 50 sugere que a manufatura nos EUA passou a se contrair no mês passado, diante do impacto econômico do coronavírus.



Analistas consultados pelo The Wall Street Journal, contudo, previam queda maior do indicador em março, a 44,5.