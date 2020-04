PMI industrial da zona do euro cai a 44,5 em março, mostra leitura final

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 49,2 em fevereiro para 44,5 em março, em meio aos efeitos da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit.



O resultado ficou abaixo da estimativa preliminar de março e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 44,8 em ambos os casos.



O PMI industrial do bloco vem se mantendo abaixo da marca de 50, que indica contração do setor manufatureiro, por 14 meses seguidos.