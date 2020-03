Faturamento da indústria de máquinas e equipamentos sobe 29,3% em fevereiro

O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos em fevereiro cresceu 29,3% sobre janeiro, informou nesta terça-feira, 31, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que congrega as empresas do setor.



Sobre o mesmo mês do ano passado, o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 1,6%. No acumulado de 12 meses, até fevereiro, o faturamento do setor caiu 0,8%.



O consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos recuou 5,2% em fevereiro ante janeiro, de acordo com a Abimaq, entidade representativa das empresas do setor.



Na comparação com fevereiro do ano passado, o consumo aparente do setor cresceu 2,2%. Em 12 meses até fevereiro, o consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 10,8%. O consumo aparente de um bem é o total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações.



Exportações



A exportações de máquinas e equipamentos cresceram 36,1% em fevereiro em relação a janeiro, segundo a Abimaq. Na comparação com fevereiro de 2019, as exportações cresceram 8,8%. Já no acumulado de 12 meses até fevereiro, as exportações recuaram 5,3%.



As importações diminuíram 29,5% em fevereiro ante janeiro e avançaram 2,3% em fevereiro ante idêntico mês em 2019. No acumulado de 12 meses até fevereiro, as importações cresceram 21,3%.



Emprego



O nível de emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 0,4% em fevereiro ante janeiro, segundo a Abimaq. Com a alta de fevereiro, o total de empregados pelo setor subiu a 305.905 trabalhadores, com uma média anual de 305.270 empregados.



Na comparação com fevereiro do ano passado, o número de empregados na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 0,1% e no acumulado de 12 meses até fevereiro, 2,3%.