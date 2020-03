G-20: há a necessidade de medidas de médio prazo para apoiar a economia global

Em teleconferência extraordinária realizada nesta terça-feira, 31, ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do G-20 concordaram com a importância de implementar medidas de médio prazo para apoiar a economia global em meio à pandemia de coronavírus.



De acordo com comunicado divulgado após a reunião, o grupo discutiu, entre outros temas, possíveis ações adicionais para assistir os países emergentes no combate à doença e a vulnerabilidade de crédito de economias de baixa renda.



"Nesse sentido, os presidentes dos BCs e os ministros das Finanças saúdam a disposição do Banco Mundial em destinar até US$ 160 bilhões, nos próximos 15 meses, para apoiar os países na resposta à pandemia de Covid-19", destacou a nota.