PIB da Espanha cresce 0,4% no 4º trimestre de 2019, mostra leitura final

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,4% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre, de acordo com pesquisa final divulgada hoje pelo INE, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. A variação é ligeiramente menor do que a estimativa preliminar, de alta de 0,5%.



Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 1,8% entre outubro e dezembro, confirmando a primeira estimativa.



No trimestre anterior, entre julho e setembro, a Espanha teve crescimento de 0,4% ante o segundo trimestre e de 1,9% no confronto anual.



Em todo o ano de 2019, a economia da Espanha se expandiu 2% em termos de volume. A preços correntes, o PIB espanhol totalizou 1,245 trilhão de euros, alta de 3,6% em relação a 2018, informou o INE.