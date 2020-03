Com teste negativo para coronavírus, ministro Bento Albuquerque volta a Brasília

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, retorna a Brasília amanhã, 31, pela manhã. De acordo com a assessoria da pasta, ele fez um novo teste e, agora, não tem mais a covid-19. Com o retorno, ele volta a despachar de seu gabinete.



Desde que havia sido diagnosticado, Albuquerque estava trabalhando de sua casa, no Rio de Janeiro. O ministro foi diagnosticado com o novo coronavírus em 18 de março. Foi o segundo teste a que ele se submeteu. O primeiro, em 12 de março, havia dado resultado negativo.



Albuquerque foi um dos integrantes da comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Ao todo, 23 pessoas foram contaminadas no grupo.