Fed de NY: até 40% das empresas da região informam corte de pessoal ante pandemia

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York lembra em relatório que, por causa do coronavírus, os Estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut paralisaram as atividades não essenciais e as escolas e recomendaram que seus moradores fiquem em casa, como parte do esforço para desacelerar a disseminação do coronavírus. "Essas ações são sem precedentes e os impactos econômicos devem ser temporários, mas severos", diz a distrital do BC dos Estados Unidos.



Nesse contexto, o levantamento do Fed de Nova York aponta que 40% das empresas do setor de serviços e 30% daquelas do setor manufatureiro estão reportando reduções de pessoal, com muitas companhias notando dificuldade para ter acesso a crédito e mostrando preocupação sobre sua solvência.



O Fed NY também disse que questionou as companhias sobre como elas pretendiam cobrir a falta de receita nesse período. Usar reservas foi uma alternativa amplamente mencionada, seguida por fazer um uso maior de linhas de crédito, comenta a instituição.



Alguns empresários citaram que usavam economias pessoais, enquanto alguns poucos falavam em fazer novos empréstimos ou pedir um seguro por interrupção dos negócios.



O Fed de Nova York destaca, porém, que "um número considerável das empresas comentou que as políticas de seguro para interrupção de negócios não cobririam problemas resultantes da pandemia de coronavírus".