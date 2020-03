Petrobras fará importação adicional de GLP que chega a partir desta 2ª, 30

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que a grande procura por Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pelas famílias causou "uma escassez pontual" do combustível, mas que a situação deverá ser normalizada nos próximos dias. Segundo o MME, a Petrobras fará uma importação adicional de GLP, que chegará amanhã (30) ao mercado. A Petrobras é responsável por praticamente 100% do fornecimento de GLP consumido no País.



A decisão foi tomada após reunião por teleconferência entre a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG) do MME com diversos agentes do setor envolvidos no abastecimento do gás de cozinha (GLP 13 kg), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Petrobrás.



"Os técnicos concluíram que, por conta da necessidade de isolamento domiciliar como medida de contenção do avanço do coronavírus, em algumas regiões as famílias brasileiras anteciparam suas compras, a fim de manter o GLP em estoque nas residências", explicou o MME em nota neste domingo, 29.