País entra na pandemia em ponto diferente do mundo no ciclo econômico,diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil ingressou na pandemia do novo coronavírus em um momento da economia diferente do de outros países no mundo. Ele observou que, enquanto a atividade global desacelerava, o PIB brasileiro estava em uma jornada de expansão.



"O Brasil entra na pandemia em ponto diferente do mundo no ciclo econômico", afirmou o ministro em videconferência com o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, com o estrategista-chefe e chefe de análise da XP, Fernando Ferreira, e outros sócios da empresa no YouTube.



Guedes começou a conferência lembrando todas as medidas emergenciais tomadas até o momento. "No total, estamos colocando R$ 500 bilhões para girar na economia brasileira nos próximos três meses", disse o ministro.



O ministro afirmou que o Plano de Auxílio Emergencial aos Informais vai custar cerca de R$ 50 bilhões para não deixar "nenhum brasileiro para trás". "Preferimos correr o risco do erro e fazer a inclusão social de todos. Se alguém que não pode receber o valor os R$ 600 por mês estiver na lista de beneficiários, vamos corrigir lá na frente", disse.



"Não somos contrários à transferência de renda. Somos contrários à transferência perversa de renda", disse Guedes.