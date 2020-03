Fitch rebaixa rating do Reino Unido de AA para AA-, com perspectiva negativa

A Fitch rebaixou o rating do Reino Unido de AA para AA-, com perspectiva negativa. A agência diz que isso reflete um "significativo enfraquecimento" nas finanças públicas do país por causa do impacto da pandemia de coronavírus e do relaxamento fiscal recente britânico. Também é fruto do "profundo estrago no curto prazo" por causa da pandemia, diz a Fitch, e da incerteza sobre a relação comercial futura entre o país e a União Europeia.



A Fitch acredita que a resposta necessária ao coronavírus resultará em uma grande elevação no déficit geral do governo e nos níveis de endividamento, o que levará à aceleração da deterioração das métricas de finanças públicas no médio prazo.



A agência estima agora que o Produto Interno Bruto (PIB) do país pode recuar quase 4% em 2020, mas ressalta a incerteza sobre a duração da pandemia, dizendo que há "um substancial risco de baixa para essas projeções econômicas".