Trump: 'Acabei de assinar maior pacote de ajuda econômica da história americana'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta sexta-feira, 27, um pacote fiscal trilionário para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus no país, que já tem mais infectados do que a China. "Acabei de assinar o maior pacote de ajuda econômica da história americana - duas vezes maior do que qualquer lei de assistência já aprovada", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.



Segundo o republicano, o pacote de US$ 2,2 trilhões fornecerá "alívio urgentemente necessário para as famílias, trabalhadores e empresas de nossa nação".



O pacote foi aprovado na Câmara dos Representantes horas antes e já havia passado pelo Senado americano, depois ter sido pivô de divergências entre republicanos e democratas que, por fim, chegaram a um acordo.