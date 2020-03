Secretário do Tesouro dos EUA diz estar satisfeito com aprovação de pacote

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou na tarde desta sexta-feira, 27, que está "satisfeito" com a aprovação no Congresso do pacote fiscal de US$ 2 trilhões proposto pelo governo americano para minimizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus. "Este é o maior pacote de ajuda econômica da história para os trabalhadores americanos e empresas que, sem culpa alguma, foram afetados negativamente pelo surto de coronavírus", escreveu o secretário em um comunicado.



Segundo Mnuchin, o presidente Donald Trump está "totalmente comprometido em garantir que os trabalhadores e as empresas americanas tenham os recursos que precisam".



O secretário exaltou, ainda, o acordo bipartidário entre republicanos e democratas pelo pacote fiscal.