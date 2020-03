Trabalhadores enfrentam o coronavírus para garantir a quarentena dos brasileiros

As dezenas de postos de gasolina de BH tentam sobreviver em meio à queda de movimento e ao risco do coronavírus. Com a redução da circulação de carros na cidade, as revendas reduziram a escala e a carga horária de funcionários. Entre as medidas de prevenção da pandemia, as bombas, uniformes e máquinas de cartão estão sendo higienizadas com álcool em gel.





“Optamos por não usar máscaras, porque muitos clientes pensam que nós contraímos coronavírus e querem ficar longe de nós”, relata o frentista Gustavo Henrique Oliveira, de 19 anos, que tenta se precaver o quanto possível. “Abasteço um carro e lavo bem as mãos em seguida”, diz.





Nas farmácias, a receita também é a higienização do ambiente. No papel de informar bem os clientes em relação à saúde, os estabelecimentos tentam também afastar as fake news, procurando prestando esclarecimentos sobre os sintomas da doença respiratória. “Muitas pessoas não se conscientizam de que o problema é grave. Procuramos ser mais claros para que elas tomem o medicamento certo quando há dor de garganta ou febre ou recomendamos ir ao médico”, diz o vendedor Márcio Luiz de Paula, de 49, que lamenta a perda de parte do salário em virtude da diminuição do movimento. Ele recebe comissão pelo trabalho e conta que o movimento na loja caiu.