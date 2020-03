BC corrige: apenas Sociedades de Crédito Direto poderão usar recursos do BNDES

O Banco Central corrigiu nesta quinta-feira, 26, uma informação sobre decisão de hoje do Conselho Monetário Nacional (CMN). Ao contrário do informado anteriormente pela autoridade monetária, as Sociedades de Empréstimos entre Pessoas (SEP) não poderão acessar recursos do BNDES. A medida vale apenas para as Sociedades de Crédito Diretos (SCD).



Dando sequência às medidas que podem contribuir para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus , o CMN ampliou hoje o rol de atuações das fintechs do tipo SCD, autorizando essas instituições a emitirem cartões de crédito e utilizarem recursos do BNDES.



A medida deve beneficiar principalmente os micro e pequenos empresários que utilizam esses serviços. "As fintechs de crédito constituem importante canal de concessão de crédito pois prestam seus serviços por meio de plataformas eletrônicas e, por isso, possuem alta capilaridade, alcançando até mesmo clientes com menor acesso a serviços financeiros", afirmou o Banco Central mais cedo, em nota.