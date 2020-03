Nancy Pelosi vê forte apoio bipartidário na Câmara dos EUA ao pacote fiscal

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, demonstrou otimismo de que a Casa aprovará na sexta-feira, 27, o pacote fiscal de US$ 2 trilhões contra o coronavírus, ratificado na quarta-feira no Senado. "Estou certa de que teremos um forte apoio bipartidário à legislação", garantiu nesta quinta-feira, 26, em entrevista coletiva.



Pelosi, no entanto, argumentou que o projeto não é suficiente e que os democratas pretendem apresentar um novo plano.



Entre os pontos não abordados no pacote atual, a parlamentar californiana destacou a necessidade de destinar mais dinheiro a governos estudais e municipais e de ampliar o valor da assistência alimentar aos mais pobres.



A deputada classificou, ainda, como "discriminatória" a maneira como Washington D.C. é tratada como território no texto, e não como um Estado. A capital norte-americana não é considerada um Estado da federação, mas, de acordo com ela, deve receber recursos como se fosse um.



Pelosi também criticou o fato de republicanos terem sido contrários ao aumento do valor do seguro-desemprego. "Precisamos de uma legislação que coloquem trabalhadores em primeiro lugar", disse.