Banco da Inglaterra decide manter taxa básica de juros em 0,1% ao ano

O Banco da Inglaterra (BoE) anunciou nesta quinta-feira, 26, a manutenção de sua taxa básica de juros em 0,1%, em decisão unânime, e optou por manter o programa de compra de bônus em 645 bilhões de libras esterlinas. A meta de inflação também não foi alterada e segue em 2% ao ano. Assim, O banco central inglês decidiu manter medidas publicadas na decisão extraordinária de 19 de março.



Por outro lado, a instituição fez hoje novos comentários sobre os impactos do coronavírus na economia.



"A propagação da doença e as medidas que provavelmente serão necessárias para contê-la evoluíram significativamente. As consequências econômicas desses desenvolvimentos estão se tornando mais aparentes e é provável uma redução muito acentuada da atividade", diz o comunicado de política monetária desta quinta-feira. "Dada a gravidade dessa perturbação, existe o risco de danos à economia a longo prazo".



O BoE entende que o PIB global deve cair "acentuadamente" durante o primeiro semestre deste ano, por conta da Covid-19, mas vê que a escala e a duração da doença, "embora altamente incertas" e "grandes e acentuadas", devem ser temporárias.