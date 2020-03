Powell diz que coronavírus vai ditar cronograma do crescimento econômico

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse nesta quinta-feira que assim que a situação do coronavírus estiver controlada, os Estados Unidos poderão voltar a crescer.



Em entrevista ao programa Today, da emissora NBC, Powell afirmou que o coronavírus vai ditar o cronograma do crescimento econômico.



Powell também comentou que a desaceleração econômica vivida pelos EUA é consequência dos investimentos que o país está fazendo na saúde pública.