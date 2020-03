Powell diz que EUA já podem estar em recessão por causa do coronavírus

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos já podem estar em recessão por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, mas ressaltou que o país atravessa uma "situação única" e que "não há nada de errado" com sua economia do ponto de vista dos fundamentos.



Em entrevista ao programa Today, da emissora NBC, Powell afirmou que a atividade econômica dos EUA vai sofrer um declínio "substancial" no segundo trimestre, mas previu que poderá ocorrer uma "vigorosa recuperação" quando a crise do coronavírus for superada.