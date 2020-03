Vendas no varejo britânico caem 0,3% em fevereiro e frustram expectativas

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,3% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,3% nas vendas.



Na comparação anual, as vendas do setor varejista britânico ficaram estáveis em fevereiro. Neste caso, a projeção do mercado era de acréscimo de 0,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.