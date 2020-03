Presidente da Câmara dos EUA diz que versão do pacote de ajuda será revisada

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 25, que o texto fechado no Senado sobre o pacote trilionário de ajuda à economia americana será ainda revisado pela Casa que ela comanda. Nancy Pelosi não se comprometeu, portanto, com um apoio automático à iniciativa.



Ela vem defendendo um pacote mais abrangente, no quadro atual.



Em sua nota, diz que a proposta do Senado "não vai tão longe" quanto a defendida por ela, mas é bem melhor do que versões anteriores.