Outros serviços sobem 10,0% em janeiro ante janeiro de 2019, diz IBGE

A alta de 1,8% no volume de serviços prestados em janeiro ante janeiro de 2019 aconteceu com a contribuição de todas as cinco atividades monitoradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre elas, o destaque veio da classe "Outros Serviços", com avanço de 10,0%. Esse movimento foi puxado pelo aumento na receita das empresas de serviços financeiros auxiliares.



Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo IBGE.



Além de abranger todas as cinco atividades, o avanço no volume de serviços prestados nessa base de comparação ocorreu em 50,6% dos 166 tipos de serviços investigados.



Também foram destaque os serviços de informação e comunicação (2,0%) exerceram as contribuições positivas mais relevantes em janeiro de 2020, impulsionados pelos "serviços de TI, de TV aberta e de edição e impressão de livros didáticos", informou o IBGE.



As demais atividades pesquisadas pela PMS tiveram o seguinte desempenho em janeiro ante janeiro de 2019: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio subiram 0,9%; serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram alta de 0,9%; e serviços prestados às famílias cresceram 0,3%.