Grupo Alimentação e Bebidas tem alta de 0,35% no IPCA-15 de março

As famílias voltaram a gastar mais com alimentação e bebidas em março, segundo a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo Alimentação e Bebidas passou de uma queda de 0,10% em fevereiro para um avanço de 0,35% em março, uma contribuição de 0,07 ponto porcentual no IPCA-15 deste mês.



O custo da alimentação no domicílio saiu de queda de 0,32% em fevereiro para avanço de 0,49% em março. As famílias pagaram mais este mês pela cenoura (23,92%), ovo de galinha (5,10%), tomate (4,93%) e leite longa vida (1,37%).



Na direção oposta, as carnes ficaram 1,81% mais baratas, mas a queda foi menos intensa do que a de fevereiro (-5,04%).



A alimentação fora do domicílio subiu 0,03% em março. O preço do lanche fora de casa teve alta de 0,39%, enquanto a refeição recuou 0,08%.