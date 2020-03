Maia diz que texto sobre 'Orçamento de guerra' está ficando pronto

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 24, que o texto sobre o "Orçamento de guerra" para o enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus está ficando pronto. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) trata de um orçamento paralelo menos engessado em relação às previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por exemplo.



Em entrevista à Globonews, Maia disse ter tido uma "reação positiva" dos agentes econômicos com quem conversou sobre a proposta. "A gente não pode enfrentar a crise contaminando o futuro, nós temos que tratar a crise de forma objetiva", afirmou.



Para Maia, o orçamento de guerra trará "mais transparência, agilidade e garantia jurídica" para a tomada de decisões no contexto de crise. "Pode ser um caminho importante para garantir celeridade e a certeza que vai ter recurso para o enfrentamento da crise na área de saúde, na área econômica, principalmente na área social, em relação à econômica", declarou.



"Quando a crise passar, nós voltamos à pauta de reestruturação do Estado brasileiro", acrescentou.