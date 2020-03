BC do Canadá anuncia compra de títulos emitidos por províncias

O Banco do Canadá (BoC) anunciou nesta terça-feira, 24, um programa de compra de títulos emitidos pelas províncias do país através do mercado primário, a fim de fornecer liquidez em meio aos impactos econômicos da pandemia de coronavírus.



Em comunicado, a instituição informou que, pelo instrumento, comprará até 40% de cada oferta de treasuries e notas promissórias das províncias ,com vencimento em até 12 meses.



Segundo a autoridade monetária canadense, o limite poderá ser ajustado, caso necessário.



"O Banco do Canadá continua a monitorar de perto os desdobramentos nos mercados externo e doméstico e segue comprometido a fornecer toda a liquidez demandada pelo sistema financeiro, para que posso continuar a servir aos canadenses durante este período de estresse econômico", destacou a instituição na nota.