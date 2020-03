Latam diz que anunciará ajustes em malha doméstica e internacional

A Latam Airlines Brasil afirmou, em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que está trabalhando em um ajuste da sua malha doméstica e internacional "na medida em que a demanda continua a cair", e que existem cada vez mais restrições nas fronteiras em razão do novo coronavírus. A empresa informou que anunciará esses ajustes nos próximos dias.



A reportagem questionou a empresa sobre reajustes na malha após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) comunicar nesta terça-feira que ficou acertado com as empresas aéreas que haverá manutenção de pelo menos uma ligação aérea em cada Estado.



Agora, segundo a Anac, serão analisadas as malhas das aéreas e feitos eventuais ajustes para garantir que nenhuma região fique isolada. Nem todos os Estados terão ligação entre si, mas a intenção é que cada capital tenha um elo na malha em operação.



Pela manhã, a Gol já anunciou que, entre 28 de março e 3 de maio, manterá em operação somente a malha essencial de 50 voos diários, conectando todas as capitais dos Estados brasileiros a partir do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU). O tempo limite das conexões também será flexibilizado para garantir a ligação entre capitais em até 24 horas.



A companhia também informou que durante esse período estão suspensas as operações regionais e internacionais. Por sua vez, a Gol afirmou que fará voos extras para atender eventuais demandas específicas para esses tipos de voo.