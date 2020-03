Petrobras reduz preço da gasolina em 15% nas refinarias a partir do dia 25

A Petrobras informou às distribuidoras que vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias em 15% em média a partir da quarta-feira, 25. Esta é a décima vez que a petroleira diminuiu o preço do combustível este ano, e segue a queda do preço do petróleo no mercado internacional.



De acordo com a consultoria INTL FCStone, o aumento não foi linear, e em algumas praças o preço foi reduzido e R$ 0,20 centavos e em outras a queda foi ainda maior.