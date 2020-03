O grupo dos sete países mais industrializados do mundo, conhecido como G7, disse nesta terça-feira que está aprimorando a coordenação de seus esforços para responder aos impactos econômico, financeiro e sanitário da pandemia de coronavírus.



Em comunicado divulgado após teleconferência dos ministros de Finanças dos sete países, o G7 prometeu fazer "o que for necessário" para restaurar a confiança e o crescimento econômico, além de proteger empregos, empresas e garantir a resiliência do sistema financeiro.



"Também prometemos promover o comércio global e investimentos para sustentar a prosperidade", diz o G7 no comunicado.



O G7 avalia ainda que o sistema financeiro global está melhor posicionado para suportar choques e manter o funcionamento dos mercados, em função das reformas que foram implementadas desde a crise financeira de 2008.



Ainda segundo o comunicado, os ministérios de Finanças do G7 vão fazer consultas semanais sobre medidas em andamento para combater os efeitos adversos do coronavírus e "tomar mais ações oportunas e eficazes".