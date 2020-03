Congresso deve aprovar acordo hoje, diz Trump, sobre pacote contra coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou o Congresso norte-americano a aprovar o pacote de estímulos fiscais contra os efeitos do coronavírus nesta terça-feira, 24. "Quanto mais tempo demorar, mais difícil será para a economia. Nossos trabalhadores serão prejudicados", escreveu no Twitter.



Mais cedo, Trump criticou os esforços democratas de atrelar a legislação ao chamado Green New Deal, proposta da oposição que trata de mudanças climáticas e desigualdades sociais. "O pacote contra coronavírus é sobre colocar nossos trabalhadores e empresas de volta ao trabalho", destacou.



O republicano também salientou que, embora a Lei de Produção de Defesa tenha sido acionada, não foi necessário utilizá-la porque os produtores não se negaram a cumpri-la.



Por meio do dispositivo, fabricantes de materiais médicos são obrigados a direcionar suas linhas de produção às necessidades do governo. "Milhões de máscaras médicas estão vindo como reserva para os Estados Unidos", pontuou.