China tem queda de 9,9% na receita fiscal do 1º bimestre com coronavírus

A receita fiscal da China sofreu queda anual de 9,9% no primeiro bimestre de 2020 em meio a uma drástica redução da arrecadação de impostos, uma vez que a atividade econômica e os lucros de empresas encolheram em meio à pandemia do novo coronavírus.



O Ministério de Finanças chinês informou nesta terça-feira que as receitas de impostos diminuíram 11,2% nos primeiros dois meses do ano ante o mesmo intervalo de 2019, enquanto a receita de outras fontes aumentou 1,7%.



Já os gastos ficais do governo chinês recuaram 2,9% no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.