Nem oferta salvou produtores

Comercialização de ontem na Ceasa frustrou agricultores e cerealistas, que perderam a demanda de bares e restaurantes de BH, agora de portas fechadas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Ao meio-dia de ontem, fim de uma manhã de muito trabalho, o produtor Evaldo Moreira de Andrade esperava deixar o mercado livre da CeasaMinas – principal centro de abastecimento de hortifrutigranjeiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte – com 70% da mercadoria que havia levado para comercializar no entreposto de Contagem. O comerciante de 48 anos, que há duas décadas vende ervilha de vagem, berinjela, gengibre e outros produtos do gênero no local, conta que chegou a baixar os preços em 30%, mas lançar mão de ofertas não adiantou.

“Mesmo assim, não vendi muita coisa. Hoje foi muito fraco. Estou pensando se compensa vir aqui na semana que vem. Dá medo, sabe?”, disse à reportagem do Estado de Minas. “Medo de se expor ao coronavírus ou de levar prejuízo?”, questionou o EM. “Das duas coisas”, respondeu Evaldo, com a voz embargada.

O receio do produtor é compartilhado por boa parte dos feirantes da CeasaMinas. Os cerealistas abordados pela reportagem foram unânimes em afirmar que as vendas sofreram queda brusca, em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Alguns deles garantiram ter baixado os preços em mais de 50%, mesmo fora do horário da xepa, expressão popular nas feiras que dá nome à mercadoria que sobra na banca.

O principal motivo atribuído ao mau desempenho das vendas é o fechamento de bares e restaurantes na capital mineira desde a última sexta-feira, medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19 estabelecida pelo prefeito Alexandre Kalil por meio do Decreto 17.297. Outra observação comum dos entrevistados é de que o baque no mercado foi sentido pouco depois de baixada a decisão.

Os números oficiais da CeasaMinas, por sua vez, ainda não refletem o cenário desenhado pelos produtores. O preço médio dos produtos vendidos no local, ontem, foi de R$ 2,43 o quilo, aumento de 4,3% em relação ao último dia 16, quando o decreto de Kalil ainda não estava em vigor. Analistas do setor de informações de mercado do centro de abastecimento afirmam que isso se deve ao fato de que outros fatores influenciam os preços, como fatores climáticos sobre a lavoura e a sazonalidade dos hortifrutigranjeiros.

Em que pese a percepção dos expositores, os especialistas da CeasaMinas ressaltam que ainda é cedo para fazer projeções sobre o impacto do pandemia de coronavírus no comportamento do consumidor. “Trata-se de um evento recente e dinâmico, cuja política de controle sofre constantes alterações, que influenciam o comércio de hortifrutigranjeiros de diferentes maneiras”, destacou o setor de informações de mercado da CeasaMinas, por meio de sua assessoria de imprensa.





“Encalhe” “Até sexta-feira, estava tudo normal por aqui. Hoje, é que o movimento caiu. Está vendo aquele caminhão ali? É tudo de batata clone. Uma hora dessas, já estava tudo vendido para dono de restaurante. Eles gostam dela porque é barata e de boa qualidade. Hoje, sobrou isso tudo, eles não vieram”, relatou o produtor Claudinei Godoy, apontando para um de seus caminhões. Comercializando seus produtos no entreposto há 11 anos, ele estimava terminar a jornada de ontem com 40% de seu carregamento “encalhado”.

Claudinei afirmou que os supermercados e sacolões – clientes que também compõem um fatia significativa de sua freguesia –, o procuraram em menor número na manhã de ontem. A mercadoria, explica o feirante, dura, aproximadamente, 15 dias.

“O que eu não vender nessa semana e na outra, vou ter que jogar fora ou doar. Pelo menos aqui tem o Prodal (programa de reaproveitamento e distribuição de alimentos da CeasaMinas em parceria com instituições diversas). Desperdiçada de tudo, a mercadoria não fica, o negócio é o prejuízo. Vamos ver como fica o movimento aqui na quarentena. Vai ver melhora com o tempo”, pondera.

Num dos estandes de tomate, produto significativamente mais perecível que as batatas de Claudinei, o produtor se mostrou mais apreensivo. Ele disse que metade de sua clientela não compareceu ontem ao mercado, o que fez com que os preços fossem cortados em 50%. “Meu valor normal é R$ 80 a caixa. Estou vendendo a R$ 40. E ainda vou voltar com metade das caixas para trás. Em quatro, cinco dias, estará tudo perdido. Tenho muito pouco tempo para correr atrás do prejuízo. Se é que eu vou conseguir”, lamentou o Márcio Pereira Gonçalves.





Sem proteção Vendedora de maracujá azedo, Ketlem Lorraine da Silva vendeu apenas 130 das 400 caixas da fruta que costuma vender em dias de semana. A maior preocupação dela, no momento, não são os números da caixa registradora. “Na verdade, eu gostaria é de não estar aqui. Estou com medo do tal coronavírus. Quem dera a nossa atividade não fosse essencial e eu pudesse parar”.

Ela era ontem uma dos poucos comerciantes no local que usavam algum tipo de proteção, no caso, luvas. Além desse cuidado, Ketlem disse desinfetar as mãos com álcool em gel com frequência. Claudinei – o produtor de batatas – usava máscara. Evaldo, produtor cujo depoimento abriu esse texto, disse que não conseguiu comprar insumos de prevenção. “As máscaras, luvas e álcool em gel sumiram do mercado.

Procurei para comprar, mas quem disse que eu achei?”, reclamou. No entanto, o feirante estabeleceu rodízio entre seus funcionários. “Eram cinco, hoje, vieram dois”.

A reportagem notou a presença de idosos trabalhando no local, o que está proibido desde domingo, quando a central de abastecimento estabeleceu novas regras de funcionamento do local, visando à prevenção contra o coronavírus. Outras medidas impostas pelo regulamento incluem proibição de circulação de pedestres; restrição da circulação de veículos – apenas veículos utilitários, com seus motoristas, operadores e auxiliares podem trafegar na unidade –; e proibição de consumo de alimentos no interior do mercado.





Corte de voos vai a 95%





A demanda por voos no Brasil continua despencando por causa do coronavírus, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Nesta semana, as associadas da entidade registram queda de 75% na demanda por voos domésticos e corte de 95% no mercado internacional em relação a igual período de 2019.

“Nossa expectativa, de fato, é que é possível em uma série de destinos a redução chegar a 100% (na demanda). Vamos ter de tomar as atitudes necessárias para lidar com esse fato. E as empresas estão avaliando isso praticamente de hora em hora”, afirmou o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz.

O volume de queda vem com a população cada vez mais preocupada com o novo vírus e se recolhendo em casa. “Não há mais viagem por razão de turismo, eventos ou negócios. A esmagadora maioria das pessoas que está voando está retornando para casa ou são as equipes de saúde”, afirmou.

Algumas aeronaves estão levantando voo com cerca de 20 passageiros ante a capacidade média de 176 lugares. “Tive notícias de um colega que, recentemente, pegou um voo em que tinha 12 pessoas”, afirmou. Segundo Sanovicz, dezenas de milhões de reais estão deixando de entrar no caixa das companhias aéreas todos os dias.

Segundo Sanovicz, o setor agora negocia com os bancos públicos as linhas de crédito prometidas pelo governo. “Temos a expectativa de anuncio em breve sobre linha de crédito. As empresas individualmente já estão conversando com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Não tenho notícia de que alguém já fechou o acordo, mas estão conversando”, contou. O setor ainda aguarda novo pacote com medidas de natureza tributária.

Petróleo A produção da Petrobras caiu de 2,96 milhões de barris diários em janeiro para 2,76 milhões de b/d em fevereiro, recuo de 6,5%, segundo dados publicados ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A oferta de gás natural teve queda de 5,3%, para 121,4 milhões de metros cúbicos diários.

Em fevereiro uma greve dos petroleiros durou 20 dias e, de acordo com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, a empresa não deixou de produzir “nenhuma gota de petróleo” devido à paralisação. Fevereiro teve 29 dias, ante 31 dias de janeiro, o que pode explicar parte da redução.





POSTOS FECHAM MAIS CEDO





A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou ontem que os revendedores de combustíveis automotivos deverão funcionar, no mínimo, das 7h às 19h, de segunda-feira a sábado. Qualquer horário inferior deve ser solicitado e autorizado pela ANP. medida é temporária e estará em vigor enquanto durar a pandemia do coronavírus, avisou a agência. Antes da resolução da ANP, que ainda será publicada, o funcionamento dos postos era das 6h às 20h. Segundo a ANP, a redução se deve à menor carga horária de trabalho nos postos de abastecimento por causa da queda da demanda provocada pelo novo coronavírus.