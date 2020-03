Sob pressão, Bolsonaro recua de liberar empregador

Bolsonaro alegou ter sido mal interpretado na intenção de segurar emprego, mas analistas destacaram a má repercussão política da MP (foto: Thomaz Silva/ 20/2/20)



Brasília - Após repercussão negativa, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recuou e revogou um trecho da MP que permitia a suspensão de contrato de trabalho por até quatro meses, sem pagamento dos salários do trablhador. A informação foi divulgada por Bolsonaro nas redes sociais. Ele retirou o artigo 18 que previa a medida.

“Determinei a revogação do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário”, escreveu o presidente. Anteriormente, ao comentar a Medida Provisória (MP) editada na noite deste domingo, Bolsonaro disse, por meio do Twitter, que o governo poderia prestar auxílio.

“Esclarecemos que a referida MP, ao contrário do que espalham, resguarda ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado”, escreveu o presidente.

No entanto, o chefe do Executivo não deixou claro como se daria o auxílio para os empregados atingidos pela medida. Mais cedo, na saída da residência oficial, Bolsonaro disse que a MP ‘flexibiliza a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)’. Ele apontou ainda uma outra medida, que permitiria colocar funcionários de férias. Segundo ele, a opção é ‘melhor do que ser demitido’.

“Flexibiliza mais ainda a CLT. É uma maneira de preservar empregos, diminui o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora que é melhor do que ser demitido. Basicamente, é por aí essa nossa medida. Outras medidas estão sendo tomadas como fizemos no final de semana vídeo com o presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) transferindo recurso do PIS Pasep para o fundo de garantia”.

Na sequência, o presidente continua a defender a MP. “O que nós queremos é garantir ao povo parte do que ele tem direito. São R$ 55 bilhões, visa você redirecionar os seus empréstimos, ou melhor dá uma novo prazo que esse empréstimo seja pago. Abre crédito para empresa. A mesma coisa será anunciada pela Caixa durante a semana agora. Novidades que são bem vindas obviamente pela situação em que o Brasil se encontra”, destacou.

Questionado se a suspensão temporária dos contratos poderia piorar a situação de pessoas em vulnerabilidade ou se o governo estuda a liberação do seguro-desemprego para elas, Bolsonaro voltou a criticar medidas de alguns governadores, como Wilson Witzel, do Rio de Janeiro e João Doria, de São Paulo.

“Seguro-desemprego é automático. Ninguém está demitindo ninguém. O que eu reclamo é que algumas autoridades que estão ministrando o remédio em excesso que leva ao desemprego”, concluiu. Analistas observaram durante todo o dia de ontem que a medida desgastou o presidente politicamente, e, por isso, ele recuou da proposta de permitir a suspensão do contrato de trabalho, sem salários. Entre os críticos estava o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Maia chamou de capenga a MP de Bolsonaro. Durante teleconferência realizada pelo banco BTG Pactual, ele disse parte do texto da medida foi “esquecido” pela equipe econômica. “Em algum lugar da burocracia tiraram parte da Medida Provisória. Nós conversamos com a equipe econômica em relação a essa Medida Provisória, mas ela diverge daquilo que está publicado”.





Em defesa O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro pediu para suspender trecho da Medida Provisória 297/2020 porque houve “má interpretação” por parte da população. O trecho permitia a suspensão dos contratos de trabalho por até quatro meses durante a crise do novo coronavírus, mas não deixava clara a necessidade de o empregador bancar pelo menos uma parte do salário do trabalhador.

De acordo com Bianco, duas novas MP's serão publicadas em breve, de forma casada, sendo que uma delas servirá como complementação para que exista alguma forma de contrapartida aos trabalhadores. “O presidente determinou celeridade nisso. Estamos trabalhando nessa questão, como já estávamos. Mas toda medida que envolve custo e gasto depende de responsabilidade fiscal”, disse Bianco.





Adiamento de prestação é pedido por 100 mil





A Caixa Econômica Federal já registrou mais de 100 mil pedidos de pausa nas prestações de financiamento imobiliário desde que esse benefício foi anunciado, na quinta-feira da semana passada, informou ontem o vice-presidente do banco público, Jair Mahl. Ainda não há levantamento preciso do quanto isso representa em termos de valores.

Devido à pandemia do novo coronavírus e seus impactos sobre a economia, a Caixa anunciou, na semana passada, que as pessoas físicas poderão solicitar o adiamento de até duas prestações pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de comparecimento às agências.

A medida também vale para construtoras, que têm contratos de empréstimos para a produção dos imóveis. No entanto, a pausa não elimina os juros previstos nos contratos.

Neste momento, o banco está avaliando internamente a possibilidade de ampliar a pausa para até três parcelas, tanto para pessoa física quanto jurídica, disse a equipe da Caixa, durante videoconferência organizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

A ampliação do benefício deve ser anunciada amanhã ou nesta quinta-feira. “A Caixa é um banco líquido, é o banco do povo brasileiro. Espero que a gente consiga atravessar esse período sem tantos problemas”, declarou Mahl.

Durante a conferência, a equipe da Caixa explicou que já tem quase 70% do contingente trabalhando em modelo de home office e que tem se esforçado para garantir o fluxo de recursos para as construtoras. Nas obras, o dinheiro é liberado de acordo com a evolução do trabalho nos canteiros.

Como há dificuldade de envio de técnicos para vistoria das obras nos próprios locais, o banco aceitará liberar os recursos mediante entrega de uma planilha da própria construtora com o descritivo da evolução, acompanhada de foto e vídeo.





banco do Brasil prorroga dívidas





O Banco do Brasil iniciou ontem a prorrogação de duas parcelas nas dívidas de micro e pequenas empresas. Em nota, o BB informa que essas parcelas serão migradas para o final do cronograma de pagamentos, e os juros serão diluídos por todo o prazo do financiamento. O empresário poderá contratar a prorrogação no Gerenciador Financeiro da insitutição, além das agências. Mas o BB recomenda o uso dos meios remotos. O instrumento está disponível nas linhas BB Giro Digital, BB Giro Empresa, BB Giro Rápido, BB Giro Cartões, BB Giro Corporate e BB Financiamento.





BC anuncia plano de R$ 1,2 tri





O Banco Central (BC) anunciou ontem um conjunto de medidas que podem significar a liberação de até R$ 1,21 trilhão em liquidez para a economia, com o objetivo de combater os efeitos do novo coronavírus. Com isso, a entidade monetária brasileira pretende garantir que os bancos e instituições financeiras tenham acesso a mais recursos, e assim possam emprestar dinheiro e preservar a saúde da economia.

A redução do compulsório e a possibilidade de as instituições garantirem empréstimos com debêntures (títulos de dívidas de empresas privadas) estão entre as decisões. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esse é o maior plano de injeção de liquidez e capital da história brasileira.

A autoridade monetária anunciou também medidas de liberação de capital que podem elevar o crédito em R$ 1,15 trilhão. “Temos uma crise diferente da que vivemos no passado, e estamos dispostos a fazer novas medidas. O arsenal que temos é muito grande. O sistema financeiro nacional vai funcionar perfeitamente”, afirmou Campos Neto em entrevista coletiva.

Recurso externo Ao participar da teleconferência do G-20 ontem, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, informou que a instituição poderá alocar até US$ 150 bilhões ao longo dos próximos 15 meses para o combate ao coronavírus e a seus efeitos econômicos. “Nossa principal meta é fornecer rápido apoio durante a crise, de acordo com as necessidades dos países. É vital que se encurte o tempo para a recuperação e que se crie confiança de que ela será forte”, disse, segundo comunicado divulgado pela instituição.