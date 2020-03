Onyx promete 14,3 milhões de famílias no Bolsa Família em abril

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que 14,3 milhões de famílias estarão no Bolsa Família em abril. De acordo com ele, um número inédito. A declaração foi feita em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto após reuniões do presidente Jair Bolsonaro com governadores do Norte e do Nordeste.



Aos governadores, Bolsonaro anunciou a ampliação do programa para incluir 1,505 milhão de famílias no auxílio. A medida "praticamente zera a fila" das pessoas que esperam para receber o benefício, afirmou. Na sexta-feira, 20, a pasta de Onyx anunciou a suspensão por quatro meses de qualquer bloqueio no Bolsa Família.



O ministro destacou que, com a recomposição de R$ 2 bilhões no orçamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), também anunciada nesta segunda-feira, 23, os municípios poderão atender os idosos, população mais vulnerável aos efeitos do novo coronavírus.



Coletiva



Após a reunião, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento, sem abrir para perguntas da imprensa. A assessoria do Planalto havia anunciado inicialmente uma coletiva com a participação dele.



Bolsonaro e os ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) deixaram o local sem responder perguntas.



Depois disso, as autoridades que ficaram para falar - entre eles Onyx e secretário de Fazenda, Waldery Rodrigues, - foram perguntados sobre não estarem usando máscaras cirúrgicas. Em coletivas, anteriores, o equipamento foi colocado. Não houve resposta.