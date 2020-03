BB começa a disponibilizar prorrogação de parcelas de dívidas de pequena empresa

O Banco do Brasil iniciou nesta segunda-feira, 23, a disponibilizar a prorrogação de duas parcelas nas dívidas de micro e pequenas empresas. Em nota, o BB informa que estas parcelas serão migradas para o final do cronograma de pagamentos, e os juros serão diluídos por todo o prazo do financiamento.



O empresário poderá contratar a prorrogação no Gerenciador Financeiro, além das agências. Mas o BB recomenda o uso dos meios remotos.



O instrumento está disponível nas linhas BB Giro Digital, BB Giro Empresa, BB Giro Rápido, BB Giro Cartões, BB Giro Corporate e BB Financiamento.