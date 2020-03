Produção da Petrobras cai 6,5% em fevereiro ante janeiro, diz ANP

A produção de petróleo da Petrobras caiu de 2,96 milhões de barris diários em janeiro para 2,76 milhões de b/d em fevereiro, recuo de 6,5%, segundo dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira, 23.



Já a produção de gás natural teve queda de 5,3%, para 121,4 milhões de metros cúbicos diários.

Em fevereiro uma greve dos petroleiros durou 20 dias e, de acordo com o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, não deixou de produzir "nenhuma gota de petróleo" por conta da paralisação.



Fevereiro teve 29 dias, contra 31 dias de janeiro, o que pode explicar parte da queda.



O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) questionou a companhia sobre o motivo da redução da produção e aguarda resposta.