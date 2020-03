Georgieva: FMI está pronto para implantar capacidade de empréstimo de US$ 1 tri

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou na tarde desta segunda-feira, 23, por meio de sua conta oficial no Twitter, que a entidade que lidera está pronta para implantar sua capacidade de empréstimo de US$ 1 trilhão, em meio à pandemia de coronavírus. De acordo com ela, o FMI já recebeu perto de 80 solicitações de ajuda de diferentes países.



Kristalina Georgieva ainda ressaltou que países emergentes e de baixa renda encontram desafios ainda mais significativos na atual conjuntura. A diretora-gerente, porém, ressaltou que FMI e Banco Mundial acompanham tal questão de maneira "muito próxima". "Todos os países precisam trabalhar juntos para salvar vidas e limitar os custos econômicos", completou Georgieva, na rede social.